إيطاليا: قرار السراج ينم عن مسؤولية كبيرة في مرحلة حرجة

أنسامد - 18 سبتمبر/ أيلول - قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج ينم عن مسؤولية كبيرة في مرحلة حرجة، مشيرة إلى أن إيطاليا أُحيطت علما بتصريحات السراج الذي أعلن عزمه ترك منصبه بنهاية شهر أكتوبر وأضافت الخارجية الايطالية في بيان لها أن قرار السراج يفسح المجال أمام قيام سلطة تنفيذية جديدة والتي ينبغي أن تنبثق عن مفاوضات في إطار الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.



وتابعت أن قرار السراج ينم عن مسؤولية كبيرة في مرحلة حرجة من تاريخ ليبيا، معربة عن أملها أن تدعم كافة الأطراف بمسؤولية مسار الحوار نحو حل للأزمة في إطار عملية برلين مع الاحترام الكامل لسيادة وإرادة الشعب الليبي.



