Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
إيطاليا: قرار السراج ينم عن مسؤولية كبيرة في مرحلة حرجة
    أنسامد - 18 سبتمبر/ أيلول - قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج ينم عن مسؤولية كبيرة في مرحلة حرجة، مشيرة إلى أن إيطاليا أُحيطت علما بتصريحات السراج الذي أعلن عزمه ترك منصبه بنهاية شهر أكتوبر وأضافت الخارجية الايطالية في بيان لها أن قرار السراج يفسح المجال أمام قيام سلطة تنفيذية جديدة والتي ينبغي أن تنبثق عن مفاوضات في إطار الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.

    وتابعت أن قرار السراج ينم عن مسؤولية كبيرة في مرحلة حرجة من تاريخ ليبيا، معربة عن أملها أن تدعم كافة الأطراف بمسؤولية مسار الحوار نحو حل للأزمة في إطار عملية برلين مع الاحترام الكامل لسيادة وإرادة الشعب الليبي.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    ميلانو:أول حفلة موسيقية لاوركسترا فيلهارمونيك لاسكالا

    ألبوم الصور