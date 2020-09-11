Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
جوزيبي كونتي : نسبق البلدان الأخرى في دفع عجلة الإنتعاش
    أنسامد - 11 سبتمبر/ أيلول - صرح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن ايطاليا تسبق البلدان الأخرى في دفع عجلة الإنتعاش، مشيرا إلى أن هناك بوادر تفاؤل من الحكومة بشأن مكافحة فيروس كورونا.

    واضاف في كلمته أثناء تقديم التقرير السنوي لوكالة الجمارك أن الإغلاق كان اختبارًا صعبًا لجميع المواطنين وقطاعات الإنتاج والتجارة، منوها : أرى الضوء في نهاية النفق، وأعتقد أنه في غضون بضعة أشهر سيكون لدينا أخبار مشجعة من العالم العلمي، لكن في هذه الأشهر علينا المقاومة.

    وتابع : لكننا اليوم، من خلال الاستمرار في مراقبة الوضع والالتزام بالقواعد، يمكننا أن ننظر بثقة الى العمل لإعادة بناء البلاد وإعادة إطلاقها، وأن نكرس أنفسنا لإعادة تشغيل البلاد
    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    فينيسيا :سباق البندقية التاريخي لليخوت

    ألبوم الصور