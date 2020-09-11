جوزيبي كونتي : نسبق البلدان الأخرى في دفع عجلة الإنتعاش

أنسامد - 11 سبتمبر/ أيلول - صرح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن ايطاليا تسبق البلدان الأخرى في دفع عجلة الإنتعاش، مشيرا إلى أن هناك بوادر تفاؤل من الحكومة بشأن مكافحة فيروس كورونا.



واضاف في كلمته أثناء تقديم التقرير السنوي لوكالة الجمارك أن الإغلاق كان اختبارًا صعبًا لجميع المواطنين وقطاعات الإنتاج والتجارة، منوها : أرى الضوء في نهاية النفق، وأعتقد أنه في غضون بضعة أشهر سيكون لدينا أخبار مشجعة من العالم العلمي، لكن في هذه الأشهر علينا المقاومة.



وتابع : لكننا اليوم، من خلال الاستمرار في مراقبة الوضع والالتزام بالقواعد، يمكننا أن ننظر بثقة الى العمل لإعادة بناء البلاد وإعادة إطلاقها، وأن نكرس أنفسنا لإعادة تشغيل البلاد