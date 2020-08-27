ارتفاع جديد في عدد حالات كورونا في ايطاليا

انسامد - 27 اغسطس - اب - اعلنت وزارة الصحة الايطالية طفرة جديدة في الإصابات بفيروس كوفيد في إيطاليا: هناك 1،367 (مقارنة بـ 878 أمس) تم تسجيلها في الـ 24 ساعة الماضية. و يشير بيان الوزارة الي إنه أعلى رقم منذ أوائل مايو..بالاضافة الي ارتفاع عدد الوفيات الي 13. وبلغ عدد المسحات 93529 قطعة ، بزيادة 20 ألف عن أمس ، بحسب بيانات وزارة الصحة.



و تؤكد الوزارة ان هذا الرقم هوالاعلى منذ أوائل مايو..مشيرة الي ان عدد الوفيات قد سجل ارتفاعًا بأربعة اشخاص عن اليوم السابق .



وبلغت عدد المسحات 93529 قطعة و يعتبر هذا أعلى رقم في الأشهر الأخيرة . تضاعفت الزيادة في عدد الأشخاص الايجابيين المصابين بالفيروس، والتي أصبحت الآن 20753. وبلغت الزيادة 1039 شخصا مقابل 519 أمس. وزاد عدد الموجودين بالعناية المركزة بثلاث اشخاص (من 66 إلى 69). تم شفاء 314 ليصبح المجموع 206.329. العدد الإجمالي للضحايا هو 35458 (+13).



