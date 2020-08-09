باريس تشارك في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

أنسامد - 9 أغسطس /آب - قال السفير الفرنسي في بيروت، برونو فوشيه، إن باريس تشارك في التحقيق الجاري حول حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي وأسفر عن وقوع نحو 160 قتيلا وآلاف الجرحى.



وقال برونو فوشيه في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" إن فرنسا تشارك بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت وذلك يضمن سرعة وشفافية التحقيق.



وأضاف "يقدم 46 من رجال الشرطة والدرك الدعم الفني للتحقيق القضائي الذي افتتحه المدعي العام".



شهد لبنان انفجارا هائلا الثلاثاء الماضي ناجم عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، ما أسفر عن مقتل 160 شخصا وإصابة ستة آلاف آخرين، وإلحاق الضرر في أجزاء كبيرة من العاصمة وتشريد أكثر من 300 ألف شخص.



