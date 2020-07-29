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كونتي:تمديد حالة الطوارئ الصحية امر لامفر منه
    انسامد - 29 يوليو - تموز - قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن تمديد حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد "أمر لا مفر منه".

    وكان كونتي يتحدث في مجلس الشيوخ، حيث طالب بالدعم السياسي لتمديد حالة الطوارئ، على الرغم من أن حكومته يمكن أن تتخذ القرار نظريا دون دعم برلماني مسبق.

    وذكر رئيس الوزراء "نحتاج إلى أن ندرك أن إنهاء حالة الطوارئ سوف يشل نظام الحماية والوقاية بأكمله الذي تم وضعه في الأشهر الصعبة الأخيرة".

    ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ الراهنة في إيطاليا في 31 يوليو.

    وقال كونتي إن الحكومة تدرس تمديدها حتى أكتوبر، لكنها منفتحة على اقتراحات بديلة من البرلمان.

    ويعد إعلان حالة الطوارئ إجراء شائعا في إيطاليا للتصدي للكوارث مثل الزلازل أو أزمات الصحة العامة. ويسمح للسلطات العامة بالعمل بسرعة أكبر وتجاوز الروتين.

    وخلال الأشهر القليلة الماضية، استخدم كونتي سلطات الطوارئ لاتخاذ قرار
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