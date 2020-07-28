ايطاليا:انخفاض الاصابات الجديدة بكفيروس كورونا
بعثة الامم المتحدةللدعم في ليبيا:مراجعة مصرف ليبيا المركزي
سفارة الامارات في روما تستضيف حفل جمعية الطفل يسوع بالقاهرة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا:اكبر قالب جبن في العالم يزن 600 كيلوجرام
كورونا:وصول اطقم طبية لقضاء عطلات مجانية في وادي ترينتينو
تحت شعار مستقبل اوروبا:12 سباحا بعدد نجوم علم الاتحاد الاوروبي يسبحون حتي جزيرة فينتوتيني
تاريخ ماركي..معرض صور بالتعاون مع انسا
تغريدات مغني الراب الشهير كاني ويست مصممة بالرذاذ في غاليريا نوار في تورينو
اعادة فتح المتحف الوطني في فينيسيا