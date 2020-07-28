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ايطاليا:انخفاض الاصابات الجديدة بكفيروس كورونا
    انسامد - 28 يوليو - تموز - قالت إدارة الحماية المدنية ، اليوم إن إيطاليا سجلت 170 إصابة جديدة بكوفيد 19 في الـ 24 ساعة الماضية بانخفاض 255 حالة جديدة مسجلة يوم الأحد.

    وقالت إنه ، لليوم الرابع على التوالي ، توفي خمسة مصابين بالفيروس في الـ 24 ساعة الماضية ولم يكن أي منهم في لومباردي ، المنطقة الأكثر تضررا.

    تم الإبلاغ عن الوفيات في بيدمونت ، لاتسيو ، بوليا ، أبروتسو وسردينيا.

    يبلغ مجموع عدد وفيات الفيروس التاجي في إيطاليا الآن 35112.

    في الوقت الحالي ، تم تسجيل 12581 شخصًا مصابين بالفيروس بينما تعافى 198593 شخصًا منذ بداية الوباء.

    ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في إيطاليا ، بما في ذلك المتوفين والمتعافين والمصابين حالياً ، 246،286.

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