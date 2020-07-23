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إيطاليا: 25 مليار يورو لتمويل فترة ما بعد كورونا
    أنسامد - 23 يوليو /تموز - قد وافقت الحكومة على "تعديل ميزانية" جديد بقيمة 25 مليار يورو يهدف إلى المساعدة في تمويل انتعاش فترة ما بعد كوفيد-19.

    سوف تمول الحزمة مجالات مختلفة والتي تشمل توسيع صندوق العاملين ؛ تمويل إعادة تشغيل المدارس في سبتمبر ؛ إعادة جدولة المواعيد الضريبية ؛ وتمويل الهيئات المحلية.

    وقال كونتي إن اتفاق القمة ، الذي أبرم بعد خمسة أيام من الجدل العنيف مع الأوروبيين الشماليين "المقتصدين" ، كان "تاريخيا" وجعله يشعر بالفخر بأنه إيطالي.

    لكن مجلس الوزراء لم يضفي بعد صفة رسمية على تمديد حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا.

    وقالت مصادر إن هناك اتفاقا "جوهريا" بشأن تحديد موعد التمديد في 31 أكتوبر .

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