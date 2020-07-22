ايطاليا:انخفاض الاصابات و الوفيات بفيروس كورونا

انسامد - 22 يوليو - تموز - اعلنت وزارة الصحة عن انخفاض في عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي مرة أخرى حيث سجل 129 حالة مقابل 190 يوم الاثنين. وبلغ عدد الضحايا الجدد 15 ، وبلغ اجمالي مجموع الوفيات 35073. وقد ارتفع إجمالي حالات الاصابة إلى 244752 منهم الإيجابيات الحالية 12،248 (-156)اضافة الي المتحولون من ايجابي الي سلبي وهم 197،431 (+269) حالة كما انخفض عدد الوفيات باطراد و اشار التقرير الي ان العديد من المناطق ليس لديها حالات ، أو وفيات.



ويقول المسؤولون هنا إن الوضع يتحسن باطراد ولكن لا تزال هناك حاجة إلى توخي الحذر.



