ايطاليا:انخفاض الاصابات و الوفيات بفيروس كورونا

انسامد - 22 يوليو - تموز - اعلنت وزارة الصحة عن انخفاض في عدد
حالات الإصابة بالفيروس التاجي مرة أخرى حيث سجل 129 حالة مقابل
190 يوم الاثنين.
وبلغ عدد الضحايا الجدد 15 ، وبلغ اجمالي مجموع الوفيات 35073. وقد
ارتفع إجمالي حالات الاصابة إلى 244752 منهم الإيجابيات الحالية
12،248 (-156)اضافة الي المتحولون من ايجابي الي سلبي وهم 197،431
(+269) حالة كما انخفض عدد الوفيات باطراد
و اشار التقرير الي ان العديد من المناطق ليس لديها حالات ، أو
وفيات.
ويقول المسؤولون هنا إن الوضع يتحسن باطراد ولكن لا تزال هناك حاجة
إلى توخي الحذر.