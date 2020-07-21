مصر:إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج الحدود

انسامد - 21 يوليو - تموز - وافق مجلس النواب المصري على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.



وخلال جلسة سرية عقدها المجلس مساء اليوم بدعوة من الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس وحضرها 510 من الأعضاء جرى استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المصري الذي عقد أمس برئاسة الرئيس المصري والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.



وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية - على مر تاريخها - أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.



