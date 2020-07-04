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كونتي "هادئ نسبيا"حول تهديد الموجة الثانية من فيروس كورونا
    أنسامد - 4 يونيو / تموز - قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يوم الخميس إنه كان " هادئا نسبيا " بشأن إمكانية إصابة إيطاليا بموجة ثانية من كوفيد-19 . وأجاب كونتي لأحد أفراد الجمهور في وسط روما ، الذي قال إن الحكومة والعلماء كانوا قلقين بشأن الفيروس التاجي: "قلت أنه يمكننا معالجة الحياة الاجتماعية من خلال الحفاظ على بعدنا وغسل أيدينا واستخدام الأقنعة".

    واشار " لم يسبق لي أن هددت بأي شيء فيما يتعلق بالموجة الثانية ، قلت شيئا آخر - مع خطتنا المفصلة للسيطرة على الأراضي ، نحن في وضع يسمح لنا بمواجهة الأشهر القادمة بهدوء نسبي".

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