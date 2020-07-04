كونتي "هادئ نسبيا"حول تهديد الموجة الثانية من فيروس كورونا

أنسامد - 4 يونيو / تموز - قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يوم
الخميس إنه كان " هادئا نسبيا " بشأن إمكانية إصابة إيطاليا بموجة
ثانية من كوفيد-19 .
وأجاب كونتي لأحد أفراد الجمهور في وسط روما ، الذي قال إن
الحكومة والعلماء كانوا قلقين بشأن الفيروس التاجي: "قلت أنه
يمكننا معالجة الحياة الاجتماعية من خلال الحفاظ على بعدنا وغسل
أيدينا واستخدام الأقنعة".
واشار " لم يسبق لي أن هددت بأي شيء فيما يتعلق بالموجة
الثانية ، قلت شيئا آخر - مع خطتنا المفصلة للسيطرة على الأراضي ،
نحن في وضع يسمح لنا بمواجهة الأشهر القادمة بهدوء نسبي".