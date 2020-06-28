سفيرة بغداد في روما: نتطلع إلى زيارة البابا فرنسيس للعراق

انسامد - 28 يونيو / حزيران - أكدت سفيرة العراق لدى إيطاليا صفية السهيل / اليوم / الأحد أن بلادها تتطلع إلى زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس المرتقبة إلى العراق. وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها إن السهيل التقت البابا خلال زيارتها له، موضحة أنه جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في العراق والمنطقة، وجهود الحكومة العراقية في ترسيخ التعايش السلمي والتآخي بين العراقيين، ومواجهة التطرف والإرهاب، واهتمام الدولة بإعادة النازحين والمهجرين، وخطط تأمين الاستقرار.



وأكدت السفيرة أن العراق يتطلع باهتمام بالغ إلى الزيارة التاريخية المرتقبة لقداسة البابا، لما تشكله من أهمية في تعزيز الروابط الاجتماعية بين مكونات الشعب العراقي، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية حريصة على نجاح الزيارة.



من جهته جدد البابا فرنسيس، دعمه وصلواته الدائمة لاستقرار العراق، وسلامة شعبه، مؤكدا دعم الجهود كافة لإرساء قيم التسامح والسلام والمحبة بين أطياف الشعب العراقي.



