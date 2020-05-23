إيطاليا: تسجيل 652 حالة جديدة لكورونا في الـ 24 ساعة الماضية

أنسامد - 23 مايو /ايار - فالت إدارة الحماية المدنية يوم أمس الجمعة أنه تم تسجيل 652 حالة جديدة من فيروس كورونا التاجي في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة أنه كان هناك 32616 ضحية لكوفيد 19 بزيادة 130. وكان الارتفاع اليومي يوم الخميس في حصيلة الوفيات وصل إلى 156.



وأضافت الإدارة إن 136،720 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي في إيطاليا بارتفاع 2160 شخصا. كان ارتفاع الخميس 2278. ونتيجة لذلك ، هناك 59،322 شخصا مصابا حاليا بالفيروس التاجي ، بانخفاض 1،638 في يوم واحد.



وأشارت إدارة الحماية المدنية إن العدد الإجمالي سواء لحالات الإصابات أوالمتوفين أوالذين شفوا ، يبلغ الآن 228658 ويوجد 595 مريضا بالفيروس التاجي في العناية المركزة في إيطاليا.



