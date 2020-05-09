فيروس كورونا: الوفيات في إيطاليا تتجاوز 30الف

أنسامد - 9 مايو /ايار - قالت إدارة الحماية المدنية يوم الجمعة أن عدد الوفيات بسبب وباء كورونا 30 ألفا، بعدما سجلت البلاد الجمعة 243 وفاة جديدة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 30201 حالة وأن عدد المصابين إنخفض إلى 1.663 ، وعدد المعافين إرتفع إلي 2747 وكانت إيطاليا قد سجلت 274 حالة وفاة بسبب الفيروس في اليوم السابق الخميس كما تراجع عدد الحالات المسجلة للإصابة بشكل قليل ليصل إلى 1327 إصابة ليصبح إجمالي عدد المصابين 217 ألف شخص.



ورغم أن السلطات بدأت تخفيف إجراءات الإغلاق إلا أن مختصين حذروا من أن مدينة ميلانو تعتبر قنبلة موقوتة حسبما نقلت عنهم وسائل إعلام محلية.



وتعد إيطاليا ثالث أعلى دولة في العالم من حيث عدد الوفيات بسبب الوباء بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي تخطى عدد الوفيات فيها 30 الفا الأربعاء الماضي.



