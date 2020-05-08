ليبيا: إيطاليا تدين قصف طريق الشط وتعتبره غير مقبول

أنسامد - 8 مايو / أيار - أدانت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم / الجمعة / الهجوم على المدنيين الذي ضرب أيضا المنطقة المحيطة بمقر إقامة السفير الإيطالي بطريق الشط بالعاصمة طرابلس مساء الخميس، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل.



وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: تدين إيطاليا بشدة هجومًا آخر شنته قوات حفتر على المدنيين والذي ضرب المنطقة المحيطة بمقر إقامة السفير الإيطالي، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل، مشيرة إلى أن هذه الهجمات غير مقبولة وتدل على ازدراء للقانون الدولي والحياة البشرية.



من ناحية أخرى، أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، اتصالين هاتفيين مع سفيري إيطاليا وتركيا للاطمئنان عليهما بعد قصف على طريق الشط كان قريبًا من محل إقامتهما.



واستنكر سيالة القصف الإجرامي على طريق الشط، واعتبره مخالفا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يدعو لحماية البعثات الدبلوماسية.



