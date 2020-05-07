ايطاليا-ليبيا:اتصال هاتفي من دي مايو لفائز السراج

انسامد - 7 مايو - ايار - تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وجدد الوزير الإيطالي دعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني وللمسار السياسي، كما جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة جائحة كورونا، ووفقا لادارة التواصل والاعلام بالمجلس الرئاسي أشاد " لويدجي" بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومة الوفاق في مواجهة تداعيات هذه الجائحة، معبرا عن شكره وامتنانه لما أعلنته ليبيا من تضامن مع الشعب الإيطالي في مواجهة أزمة كورونا، وما قدمته حكومة الوفاق من دعم للجهود الإيطالية، متمنيا للشعب الليبي السلامة ,هذا واتفق الجانبان على التعاون وتنسيق الجهود المبذولة في البلدين لمنع تفشي هذا الوباء. على صعيد آخر تطرقت المحادثة الهاتفية لعملية "إيريني"، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بهدف فرض حظر على تدفق الأسلحة إلى ليبيا، وجدد الوزيرالايطالي اعتراضه على اقتصار عملية المراقبة على البحر، مؤكداً على ضرورة أن تكون العملية متكاملة براً وجواً وبحراً, مشيرا إلى أنه تم إرسال مذكرة بالخصوص إلى الاتحاد الأوروبي.



