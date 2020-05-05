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وزير الرياضة الايطالي قد لا يستأنف نشاط كرةالقدم
    انسامد - 5 مايو - ايار - قال وزير الرياضة الايطالي فينتشينزو سبادافورا يوم الثلاثاء إنه قد لا يكون من الممكن استئناف كرة القدم الإيطالية في الوقت المناسب لاستكمال الموسم الحالي بسبب طوارئ فيروس كورونا .

    وقال سبادافورا لتلفزيون راي "إذا لم تسمح الظروف بالاستئناف ، فإن الأمر متروك للحكومة لتقرر أن جميع البطولات الرياضية يجب أن تتوقف ، بما في ذلك كرة القدم".

    و قال "إذا استأنفنا النشاط الرياضي فستكون المباريات بدون جمهور ، لا شك في ذلك و اضاف انه كان هناك ضغط مفرط خلال الأيام القليلة الماضية من أولئك الذين يطلبون من الحكومة على الفور موعدًا لاستعادة الانشطة .

    و اشار الي عدم وجود عناصر لنقول أنه سيكون من الممكن استئناف البطولة في منتصف يونيو.. وان ذلك "سيعتمد على ما إذا كان منحنى العدوى سيستمر في الانخفاض.

    و قال في النهاية "آمل أن تستأنف البطولة ، لكن يجب أن تكون في أمان"
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