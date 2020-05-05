وزير الرياضة الايطالي قد لا يستأنف نشاط كرةالقدم

انسامد - 5 مايو - ايار - قال وزير الرياضة الايطالي فينتشينزو
سبادافورا يوم الثلاثاء إنه قد لا يكون من الممكن استئناف كرة
القدم الإيطالية في الوقت المناسب لاستكمال الموسم الحالي بسبب
طوارئ فيروس كورونا .
وقال سبادافورا لتلفزيون راي "إذا لم تسمح الظروف بالاستئناف ، فإن
الأمر متروك للحكومة لتقرر أن جميع البطولات الرياضية يجب أن تتوقف
، بما في ذلك كرة القدم".
و قال "إذا استأنفنا النشاط الرياضي فستكون المباريات بدون جمهور ،
لا شك في ذلك و اضاف انه كان هناك ضغط مفرط خلال الأيام القليلة
الماضية من أولئك الذين يطلبون من الحكومة على الفور موعدًا
لاستعادة الانشطة .
و اشار الي عدم وجود عناصر لنقول أنه سيكون من الممكن استئناف
البطولة في منتصف يونيو.. وان ذلك "سيعتمد على ما إذا كان منحنى
العدوى سيستمر في الانخفاض.
و قال في النهاية "آمل أن تستأنف البطولة ، لكن يجب أن تكون في
أمان"