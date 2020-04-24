جينتيلوني: نعمل على تقديم اقتراح بشأن صندوق التعافي قريبا

أنسامد - 24 ابريل / نيسان - قال المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية باولو جينتيلوني إن بروكسيل تعمل لكي يكون الاقتراح بشأن صندوق التعافي الذي ستقدمه المفوضية الأوروبية لمواجهة حالة طوارئ تفشي فيروس كورونا جاهزاً في 6 مايو المقبل.



وأضاف جينتيلوني في تصريحات إذاعية تعليقاً على آلية الإستقرار الأوروبية (Mes): نحن نتحدث عن نهج ائتماني، وهذا الخاص بالـ(Mes) مفيد للبلدان التي قد تطلبه، منوها: جميع دول العالم تذهب إلى الأسواق من أجل اطلب المال وتمويل خطط الإنفاق. لذا من الواضح أن توافر خطوط ائتمان متاحة أمر جيد بالتأكيد. لكن يعود الأمر إلى الحكومة لتقرر.



وتابع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق أنه لا يمكن أن تكون الاستجابة الأوروبية لحالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا هي القروض فقط، لأنها تزيد من الديون، مؤكدا أهمية الإعانات المباشرة لإعادة التوازن لتجنب خروج رابحين وخاسرين من هذه الأزمة.



وأضاف: يجب ألا يضطر أولئك الذين لديهم أكبر قدر من الديون إلى تراكم ديونهم فقط . إذا كانت هناك قروض، فيجب أن يكون لها فترة استحقاق طويلة تتراوح بين 30 إلى 40 عاماً.



