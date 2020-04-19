إسبانيا تسجل 410 وفيات جديدة بكورونا

أنسامد - 19 ابريل / نيسان - أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم / الاحد / تسجيل 410 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتسجل بذلك انخفاضا ملموسا في عدد الوفيات اليومية جراء الفيروس.



وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في ثالث بلد أكثر تضررا جراء الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، إلى 20.453 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 195.344 مع تسجيل 4218 إصابة خلال 24 ساعة.



وتمثل أرقام اليوم تراجعا ملموسا في معدل الوفيات الجديدة بسبب الفيروس في إسبانيا، وذلك بعد يوم من تسجيل سلطات البلاد 565 حالة وفاة ناجمة عن كورونا.



