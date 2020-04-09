إيطاليا تغلق الموانئ أمام المنظمات غير الحكومية

انسامد - 9 ابريل - نيسان - أغلقت إيطاليا يوم الأربعاء موانئها أمام سفن إنقاذ المهاجرين التي تديرها المنظمات غير الحكومية بسبب الازمة التي خلقها فيروس كورونا و التي جعلت من الموانئ الايطالية مناطق غير آمنة.



نظرًا لحالة الطوارئ الناتجة عن الفيروس، لا تستوفي الموانئ الإيطالية "المتطلبات اللازمة لتصنيف وتعريف" مكان الأمان "كما هو منصوص عليه في اتفاقية هامبورغ بشأن عمليات الإنقاذ البحري" بواسطة السفن التي تحمل علمًا أجنبيًا خارج إيطاليا في منطقة البحث والإنقاذ.



تم التوقيع على المرسوم من قبل أربعة وزراء إيطاليين (النقل والشؤون الخارجية والداخلية والصحة) ويهدف إلى منع رسو سفن الإنقاذ الأجنبية التي تحمل المهاجرين و يظل المرسوم صالحا حتي انتهاء حالة الطوارئ تماما .



