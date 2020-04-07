إيطاليا تسجل 636 وفاة جديدة

انسامد - 7 ابريل - نيسان - أعلنت السلطات المعنية فى دولة إيطاليا، عن تسجل 636 وفاة إضافية ليرتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 16 ألفا و523، وفيما تخطت أعداد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا 132 ألف حالة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". وفيما يواصل فيروس كورونا الانتشار الكبير فى مختلف دول العالم، حيث تجاوز عدد المصابين بهذا الفيروس أكثر من مليون وربع مليون مصاب، بالإضافة إلى حالات وفيات تخطت الـ 70 ألف حالة، وتسعى الدول الى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية بشكل مكثف للسيطرة على انتشار الفيروس.



يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية ثم إلى كافة دول العالم، وتعمل شركات الأدوية ومعامل الأبحاث فى مختلف أنحاء الكرة الأرضية للتوصل بشكل سريع إلى لقاح أو علاج لفيروس كورونا المستجد.



