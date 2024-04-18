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إلكان يشيد بالنتائج الرياضية والمالية لشركة فيرارى

18 أبريل 2024, 10:02

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 18 - روما - أشاد رئيس مجلس إدارة شركة فيرارى، جون إلكان، بالنتائج الرياضية والمالية لشركة فيرارى.

وأضاف عند افتتاح اجتماع المساهمين لشركة صناعة السيارات الفاخرة، أن فيرارى اختتمت عام 2023 بنتائج وانجازات قياسية حيث تم تأكيد قوة العلامة التجارية وسجلت أرقاماً قياسية جديدة.

وأشار إلى أن فيرارى سجلت إيرادات صافية 6 مليار يورو فى 2023 بزيادة 17% مع أرباح معدلة بقيمة 2.3 مليار يورو وأن صافى الربح وصل إلى مليار يورو للمرة الأولى.

واعترف إلكان بأن عام 2023 كان عاماً صعباً بالنسبة لفريق فيرارى للفورمولا 1 إلا أنه أشار لعلامات مشجعة منذ الفوز بجائزة سباق سنغافورة الكبرى فى سبتمبر.

وأشار الى أن " شغف الملايين من المشجعين للحصان الإيطالى حول العالم يدفع إلى التحسن المستمر". (أنسامد).

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