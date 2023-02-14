سامبدوريا يقرب نابولي من الدوري الإيطالي

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - فشل فريق إنترميلان في الفوز على مُنافسه سامبدوريا، واكتفى الفريق بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإيطالي.



وفشلت كتيبة مُهاجمي الإنتر في تسجيل أي هدف على أرض ملعب لويجي فيراريس رغم مُشاركة لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو منذ البداية.



وقدم سامبدوريا خدمة الموسم لفريق نابولي الذي يُواصل انتصاراته في الدوري الإيطالي مع تعثر مُنافسيه المُباشرين وفي مُقدمتهم إنترميلان. (أنسامد).



