سامبدوريا يقرب نابولي من الدوري الإيطالي

إيطاليا:وصول مهاجرين لميناء انكونا..تطبيق نفس القواعد
إيطاليا: انخفاض حاد في نسبة المشاركة في الانتخابات الإقليمية
عند 40٪
تونس وإيطاليا تبحثان تعزيزالشراكة في الصحة والبحث العلمي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا..نهر بو:عودة الحياة بعد الامطار..النورس و النزهات
افتتاح مهرجان فينيسيا..مستمر حتي 21 مارس
متحف مورانو..مشغولات زجاجية ثمينة
زيارة رئيس وزراء اليابان الي إيطاليا
معرض سان جوليانو في قصر الرئاسة الايطالي:تماثيل برونز سان كاسيانو من العصر الروماني
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما