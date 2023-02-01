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رحيل بيليجريني من يوفينتوس إلى لاتسيو
    (أنسامد) - فبراير 1 - روما - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن رحيل لاعبه لوكا بيليجريني إلى إعارة جديدة، وهذه المرة لصفوف لاتسيو.

    وقال يوفنتوس: "يواصل لوكا بيليجريني موسمه كلاعب لاتسيو، لعب المدافع المملوك ليوفنتوس في البيانكونيري منذ 2019، الموسم الماضي انتقل من يوفنتوس إلى فرانكفورت".

    يذكر أن المدافع الدولي الإيطالي لعب معارا لصفوف كالياري وجنوة قبل مرحلة فرانكفورت، وهذه المرى سيدافع عن ألوان لاتسيو.

    (أنسامد).

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