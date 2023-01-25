لاتسيو يهزم ميلان برباعية في الدوري الإيطالي

(أنسامد) - يناير 25 - روما - فاز فريق لاتسيو، أمام نظيره ميلان، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي.



سجل رباعية لاتسيو كلا من، سافيتش بالدقيقة 4، زاكايني، بالدقيقة 38، لويس ألبريتو بالدقيقة 67 من علامة الجزاء، فيلبي اندرسون بالدقيقة 74.



سيطر لاتسيو على مجريات المباراة كاملة، ورفع رصيده إلى 37 نقطة، محافظا على المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد ميلان عند النقطة 38 بالمركز الثاني. (أنسامد).



