ميلان يودع كأس إيطاليا بخسارة درامية أمام تورينو

(أنسامد) - يناير 12 - روما - ودع ميلان كأس إيطاليا من دور الستة عشر، بعد تعرضه لخسارة مفاجئة ودرامية على يد ضيفه تورينو، مساء الأربعاء في سان سيرو، رغم لعب منافس الروسونيري لوقت طويل بعشرة لاعبين.



النادي اللومباردي بدأ المباراة بقوة وكان على وشك التقدم في أكثر من مناسبة خلال الشوط الأول، وسط محاولات باهتة من الضيوف، لكن الأمور بقيت على حالها طوال دقائق الفترة الأولى، لتنتهي كما بدأت، بلا أهداف.



ورغم إكمال تورينو الوقت المتبقي من الوقت الأصلي بعشرة لاعبين، إلا أنه استطاع الصمود والوصول لوقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين. (أنسامد).



