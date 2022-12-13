زيدان يقترب من تدريب يوفنتوس

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - يقترب زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، من الدور الإيطالي، إذ كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو فإن زيدان سوف ينتهي به الأمر بأن يكون مدرباً ليوفنتوس في الصيف المقبل.



وقد تحطم حلم زيدان في تدريب منتخب فرنسا خاصة بعد الأخبار التي أكدت باستمرار ديدييه ديشامب مع الديوك حتى 2026.



واقتربت نهاية رحلة أليجري مع يوفنتوس خاصة بعد كل ما عاناه اليوفي هذا الموسم مع المدرب، لذلك تسعى إدارة السيدة العجوز وراء التعاقد مع زيدان التي ترى أنه أكثر مدرب مناسب لإعادة اليوفي إلى طريق الانتصارات والبطولات من جديد. (أنسامد).



