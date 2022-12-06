رونالدو يصدم يوفنتوس بمطالبه المالية

(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - ذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يطالب يوفنتوس بالحصول باقي مستحقاته المالية من العقد الذي تم فسخه في صيف 2021 بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد.



ويحقق المدعي العام في إيطاليا مع نادي يوفنتوس فيما يتعلق ببعض المخالفات التي قام بها النادي، من ضمنها رواتب اللاعبين خلال فترة جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بقوانين اللعب المالي النظيف.



وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن رونالدو كان قد توصل لاتفاق مع إدارة يوفنتوس بتأجيل ما يقارب 20 مليون يورو من راتبه خلال فترة جائحة كورونا، لكن النجم البرتغالي لم يحصل على هذا المبلغ حتى الآن.



(أنسامد).



