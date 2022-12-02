رئيس نادي يوفنتوس: لسنا بحاجة لمزيد من رأس المال

(أنسامد) - ديسمبر 2 - روما - قال مالك نادي يوفنتوس، جون إلكان، إن عملاق تورينو لا يحتاج إلى رأس مال جديد، وسط تحقيقات في حسابات مالكي ومديري النادي، والتي دفعت مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة إلى الاستقالة.



وأوضح إلكان، الذي يرأس شركة "إكسور" المالكة ليوفنتوس، في حديثه للمحللين الماليين، "يوفنتوس لا يحتاج إلى المزيد من رأس المال"، قبل أن يضيف، "الوضع واضح جدا، وكذلك الاتجاه الذي ينبغي أن نسير فيه".



وبين إلكان أنه سيتم تعيين مجلس إدارة جديد للنادي بقيادة محترف مثل جيانلوكا فيريرو، ومدير عام ومدرب قوي جدا (مع تأكيد استمرار ماسيميليانو أليجري).



واستطرد، "كرة القدم هي قطاع ذو قيمة ونعتقد أن من بين المكونات التي يمتلكها يوفنتوس هو قدرته على أن يصبح شركة ذات قيمة أكبر مما هو عليه اليوم". (أنسامد).



