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انتر ميلان يزلزل شباك بولونيا بسداسية في الكالشيو
    (أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - حقق نادي انتر ميلان فوزا ساحقا ضد ضيفه بولونيا بسداسية مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع الطرفين برسم الجولة الرابعة عشر من الكالشيو.

    تقدم الضيوف اولا عن طريق اللاعب شارالامبوس قبل أن يبدأ عقاب انتر ميلان بمهرجان من الاهداف تناوب على تسجيلها كل من دزيكو، دي ماركو، لاوتارو، هاكان و روبين جوسينز. (أنسامد).

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