انتر ميلان يزلزل شباك بولونيا بسداسية في الكالشيو

الاتحاد الأوروبي: على إيطاليا التركيز على خفض الديون
بدء أعمال المعايرة الجوية لأجهزة الملاحية بالمطارات الليبية
البرنامج النووي السلمي للإمارات.. الوصول للحياد المناخي 2050
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
تورينو ..مظاهرة لوقف الحرب في اوكرانيا
شرم الشيخ- قمة المناخ:وقفة احتجاجية للمطالبة بالافراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
ايطاليا..هالووين
مازيراتي ام سي 20 سيللو
إيطاليا-اكواليزر 3 .. دينزل واشنطن على ساحل أمالفي
130 لقطة لروبرت دويسنو ، أحد أشهر المصورين في العالم ،تعرض حتى 14 فبراير 2023 بالمركز الإيطالي للتصوير في تورينو