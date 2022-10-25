جماهير يوفنتوس تشن هجومًا شديداً على دي ماريا

(أنسامد) - أكتوبر 25 - روما - شنت جماهير نادي يوفنتوس هجوما لاذعا على النجم الأرجنتيني أنجيل دي ماريا بعد المنشور الأخير له على وسائل التواصل الاجتماعي.



ونشر دي ماريا إعلانًا لشركة أديداس على صفحته عبر موقع "إنستجرام" اليوم، مرتديًا قميص منتخب الأرجنتين، ومن الواضح أن مشجعي يوفنتوس لم يعجبهم هذا الأمر، وأوضحوا مشاعرهم في التعليقات علي وسائل التواصل الاجتماعي.



ومن بين هذه التعليقات: "لقد أتيت لقضاء عطلة في تورينو مقابل 7 ملايين يورو للعب مباراتين كاملتين في 3 أشهر".



وقال آخر: "أنت الوريث المستحق لذلك الطفل رامسي".



وأشار آخر: "قدم لنا معروفًا، بعد لن تعود كأس العالم مرة أخرى، لسنا بحاجة إلى لاعبين يفكرون فقط في اهتماماتهم الخاصة مثلك".



فيما علق آخر: "في الوقت الحالي، تكسب 23000 يورو في الدقيقة، وهو ما تكسبه الغالبية العظمى من الإيطاليين في عامين!". (أنسامد).



