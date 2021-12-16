إيطاليا:أول سيدة حكم تدير مباراة لفريق في دوري الدرجة الأولى

(أنسامد) - ديسمبر 16 - روما - شهد أمس الأربعاء، حادثا استثنائيا في الملاعب الإيطالية، إذ أدارت الشابة البالغة من العمر 31 عاما، من مدينة ليفورنو، ماريا سولي فريري، مباراة في بطولة الكأس الإيطالي، تضم نادي من دوري الدرجة الأولى، سيري أيه.



وأدارت ماريا سولي فريري المباراة التي جمعت نادي كالياري، الموجود في دوري الدرجة الأولى، ونادي تشيتاديلا، والتي فاز فيها كالياري بنتيجة 3-1.



وخلال المباراة، رفعت فريري 3 كروت صفراء للاعبين، كما ألغت 3 أهداف، أحدهما عن طريقة الفار.



وكانت فريري قد أدارت مباريات سابقة في دوري الدرجة الثانية "سيري ب"، والتي يوجد بها نادي تشيتاديلا. (أنسامد).



