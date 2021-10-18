الدوري الإيطالي: بفضل فيكتور أوسيمين.. نابولي يحلق عاليا

(أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - استطاع نادي نابولي اقتناص الثلاث نقاط في مواجهة صعبة، أمام نادي تورينو، في الدوري الإيطالي "سيري أ"، بعد هدف ثمين للمهاجم النيجيري، فيكتور أوسيمين، في الدقيقة الـ 81 من المباراة.



هذا الهدف، الذي جاء في المباراة، أمس الأحد على ملعب نابولي، جعل الفريق الجنوبي يحافظ على صدارته للجدول ويسجل رقم قياسي بـ 8 انتصارات، دون هزيمة أو تعادل حتى الآن.



وحصد نابولي 24 نقطة حتى الآن، متقدما بفارق نقطتين عن نادي أيه سي ميلان، الذي استطاع أن يقلب النتيجة أمام هلاس فيرونا، من 2-0 إلى 2-3. في ملعب سان سيرو.



وجاء نادي انتر ميلان، الفائز بالنسخة الماضية من الدوري، في المرتبة الثالثة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر، بعد هزيمة ثقيلة أمام لاتسيو 1-3، في حين بدأ نادي يوفنتوس استعادة انتصاراته، وتحقيق فوز 1 صفر بواسطة مواز كين، أمام أيه أس روما. (أنسامد).



