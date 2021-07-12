إيطاليا بطلة أوروبا.. دراجي يستقبل المنتخب في مقر الحكومة

(أنسامد) - يوليو 12 - روما - عاد المنتخب الإيطالي إلى الأراضي الإيطالية، حاملا معه كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد مباراة نهائية صعبة، حسمها المنتخب خلال ركلات الترجيح أمام نظيره الأنجليزي على ملعب ويمبلي.



وعقب الفوز، انفجر مدرب المنتخب، روبرتو مانشيني، بالبكاء، بعد الكثير من المعاناة والتوتر في هذه المباراة المثيرة حتى لحظة النهاية.



وأوضح مدرب المنتخب الإيطالي، روبرتو مانشيني، أن هذا الفوز بالبطولة بمثابة سعادة لجميع الإيطاليين، متمنيا أن يتمكن الجميع من الاحتفال.



ومن جانبه، أشاد رئيس الحكومة الإيطالي، ماريو دراجي، بالشخصية العظيمة والروح الجماعية للمنتخب الإيطالي، بعد الفوز على انجلترا 4 -3 بركلات الترجيح.



وتابع دراجي:" يحتفل الإيطاليون بنجاح المنتخب في بطولة كرة القدم الأوروبية، أظهر المنتخب بقيادة المدرب روبرتو مانشيني، شخصية رائعة وروح الفريق خلال المباراة الاستثنائية"، قبل أن يضيف: "الكأس عاد إلى إيطاليا بعد أكثر من 50 عاما".



ومن المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء الفريق والطاقم الفني في قصر شيجي، اليوم الأثنين لتقديم الشكر لهم نيابة عن الحكومة بأكملها.



(أنسامد).



