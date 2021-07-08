نهائي يورو 2020: ألف مشجع إيطالي يحضرون إلى ويمبلي

(أنسامد) - يوليو 8 - روما - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن ألف مشجع قادمين من إيطاليا، سوف يحضرون المباراة النهائية ليورو 2020، بين إيطاليا وأنجلترا، في استاد ويمبلي.



وبين الاتحاد أن هذا العدد جاء بعد إعلان السلطات البريطانية إمكانية حضور عدد محدود خلال المباراة التي ستقام على الأراضي الأنجليزية.



وسيفرض على الجمهور البقاء في انجلترا، في "فقاعة آمنة" لمدة أقصاها 12 ساعة، مع استخدام وثائق تثبت المجيء لحضور المباراة، وكذلك شهادة تثبت أن مسحتهم سلبية، وتم إجرائها بداية من الساعة 3 مساءا من يوم غد الجمعة، 9 يوليو.



وبين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أنه على المشجعين البقاء لمدة أقصاها 12 ساعة على الأراضي الانجليزية، ويتعين عليهم الوصول إلى لندن مباشرة عبر رحلات الطيران، وكذلك التنقل عبر وسائل نقل مخصصة من مطار الوصول إلى ملعب ويمبلي والعكس، تحت تنظيم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا". (أنسامد).



