استراحة قصيرة للأتزوري قبل الاستعداد لتركيا في افتتاح اليورو

(أنسامد) - يونيو 6 - روما - يحصل لاعبو المنتخب الإيطالي والجهاز الفني إلى راحة قصيرة لمدة 36 ساعة، ستبدأ هذا المساء، قبل العودة للتدريبات للاستعداد لملاقاة تركيا في 11 يونيه.



المباراة أمام تركيا ستكون الافتتاحية لبطولة اليورو، وستجرى في ملعب أوليمبكو دي روما.



واستطاع المنتخب الإيطالي تحت قيادة روبرتو مانشيني، سحق المنتخب التشيكي، الجمعة الماضية، بأربعة أهداف نظيفة في المبارة الودية التي جمعت بينهما.



وأثارت سلسلة الانتصارات الأخيرة للأتزوري الآمال حول إمكانية أن تلعب إيطاليا دورا قياديا في البطولة.



وبعد الراحة، سيعقد المنتخب الإيطالي 3 دورات تدريبية مغلقة، قبل الانتقال يوم الخميس 10 يونيه، إلى روما، لحضور المؤتمر الصحفي، عشية المواجهة أمام تركيا. (أنسامد).



