مبيعات بروجوسيسيا العقارية تقفز 256% في الربع الأول 2021

(أنسامد) - أبريل 1 - روما - قفزة كبيرة تحققها مبيعات شركة بروجوسيسيا العقارية، المسجلة في البورصة الإيطالية في بداية 2021، إذ سجلت الشركة حجم مبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي 5،7 مليون يورو.



الشركة التي تنشط في مجال تجديد القيمة في سياق المعاملات المتعثرة ذات الطبيعة العقارية، أعلنت أن مبيعاتها خلال الثلاثة شهور الماضية قد قفزت بنسبة 256%، مقارنة بنفس المدة لعام 2020، حيث سجلت مبيعات بقيمة 1،6 مليون يورو.



القفزة في المبيعات ترافقت أيضا مع ارتفاع في نسبة الأموال المحصلة والتي وصلت إلى 4،1 مليون يوور. (أنسامد).



