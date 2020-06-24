ايطاليا:أول سيارة تعبر جسر جنوة الجديد

أنسامد-24 يونيه- حزيران- عبرت أول سيارة جسر جنوة الجديد بنجاح، في أول محاولة تجريبية لهذا الجسر قبل تسليمه، بحسب ما أعلنت شركة وي بيلد، المنفذة للمشروع، مشيرة إلى مدير الشركة المنفذة، بيترو ساليني، كان على متن هذه السيارة التي أجرت الاختبار.



وجاءت هذه التجربة بالتزامن مع زيارة أجراها رئيس حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، وحاكم إقليم ليجوريا، جيوفاني توتي، والمفوض ماركو بوتشي، بالإضافة إلى النائب البرلماني عن حزب الرابطة، أدواردو ريكسي. وطالب سالفيني الحكومة، خلال الزيارة لتقديم "امتيازات" من أجل المزيد من المناظر الجمالية للجسر.



وأوضح سالفيني أن نموذج هذا الجسر ينبغي أن يطبق في جميع أنحاء إيطاليا، والبدء قبل وقوع أي كوارث أو حوادث.



وخلال السبت الماضي، قام جيوفاني توتي وماركو بوتشي بالصعود لأول مرة على الجسر، وعبراه بسياراتهما.



ومن جانبه، أوضح مفوض بناء الجسر، وعمدة جنوة، ماركو بوتشي، خلال زيارة إلى الجزء المعاد بناءه للجسر فوق نهر بولتشيفيرا، أن جميع الاختبارات المبدأية للجسر قد تم إجرائها بالفعل، في انتظار إجراء اختبار نهائي له، مشيرا إلى أنه ليس معروفا من سيتسلم الجسر في الوقت الحالي من أجل هذا الاختبار الضروري.



