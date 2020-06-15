قرض بنك أوبي لبناء أربعة مجمعات للسكن الاجتماعي باومبريا

انسامد - 15 مايو - حزيران - وافق بنك أوبي بانكا "UBI" على قرض بقيمة 16 مليون يورو لصندوق مركز المعيشة المستدامة في إيطاليا (ASCI) الذي تديره مجموعة بريليوس، العاملة في إدارة الأصول، من أجل بناء أربعة مجمعات للسكن الاجتماعي في اومبريا.



وبحسب البنك ومجموعة بريليوس، فإن هذا الاتفاق سيسمح ببناء إجمالي 400 شقة ضمن أربعة مشروعات، أثنين سيتم بنائهما في بيروجيا بينما المشروعين الأخرين في فيلينيو وجوبيو.



يهدف المشروع إلى الاستجابة لاحتياجات الإسكان من خلال إطلاق مشروعات بناء سكني جديدة، والتي سيتم تأجيرها، في غالبيتها، بأقل من السوق الحر.



وسوف يشارك صندوق مركز المعيشة المستدامة في إيطاليا في المشروعين الذين سيتم تنفيذهما في بيروجيا في إطار مبادرة "مشروع الإسكان بين الأجيال" المخصص للأشخاص المسنيين، حيث حصلت بلدية بيروجيا، بالتعاون مع مجموعة أيه بي أن، ومؤسسة كاريبيروجيا والمؤسسة الإنسانية، على تمويل من رئاسة مجلس الوزراء، في إطار النداء الوطنية لمشروعات ابتكار اجتماعي تجريبية.



