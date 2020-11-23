ايطاليا:إعادة تأهيل الطاقة والسلامة الزلزالية للمنازل

انسامد - 23 نوفمبر - تشرين الثاني - يعمل الايطاليون الان علي إعادة تأهيل الطاقة والسلامة الزلزالية لانهما الاتجاهان اللذان يتم فيهما تحفيز الطلب على الاستثمارات لزيادة قيمة الأصول العقارية الإيطالية. ويهدف هذا الاتجاه الي توفير الفرصة للحصول علي ثروات كبيرة تصل الي ملايين يورو يحصدها أصحاب المنازل لزيادة "ثرواتهم" العقارية مع الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي لإيطاليا.



و قد اقيمت ندوة حول هذا الموضوع ناقشت وثيقة تحت عنوان "مؤشرات منهجية أولية حول طرق تقييم كفاءة الطاقة والتأهيل الزلزالي للمباني في القيمة السوقية" .



تقدم بالوثيقة كل من شركات أبي ، أنيا ، أسوفيب ، سي دي بي ، الكلية التقنية الزراعية الوطنية ، المجلس الوطني للخبراء الزراعيين ، ، مجلس النقابة الوطنية للمهندسين الزراعيين والغابات ، المجلس الوطني للمهندسين المعماريين ، مخططي المناظر الطبيعية والمحافظين ، المجلس الوطني للمهندسين ، المجلس الوطني للمساحين ، والمجلس الوطني للخبراء الصناعيين .



