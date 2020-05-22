إيطاليا: شركة عقارية تحقق نتائج إيجابية رغم كورونا

أنسامد - 22 مايو / أيار - أنهت شركة Coima Res العقارية الايطالية الربع الأول من العام الجاري بتسجيل نتائج إيجابية لم تتأثر بشكل كبير بأزمة فيروس كورونا المستجد بالنظر إلى أن إجراءات الإغلاق في إيطاليا بدأت في 9 مارس 2020.



وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 37.8% لتسجل 7.6 مليون، فيما انخفض صافي الربح بنسبة 29.4% مسجلا 3.3 مليون يورو.



ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الصفقات العقارية.



تؤكد المجموعة توزيعات الأرباح 0.30 يورو للسهم. وتؤكد التوقعات لعام 2020 أرباح 0.40 يورو، وسيتم تحديث تلك التوقعات لتعكس أي تطورات مهمة، مع مراعاة أي آثار اقتصادية مستقبلية محتملة ناجمة عن الأزمة.



