إيطاليا:نظر الطعن على قرار تعليق محاكمة قتلة ريجيني في يوليو

(أنسامد) - مايو 14 - روما - حُددت جلسة الاستئناف لنظر الطعن المقدم من مكتب المدعي العام في روما، الذي تقدم بطعن على قرار قاضي التحقيقات الأولية في 11 أبريل بتعليق محاكمة أربعة ضباط مصريين متهمين باختطاف وتعذيب وقتل الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016 في القاهرة، في 15 يوليو المقبل أمام الدائرة الأولى بمحكمة النقض.



وطالب نائب المدعي العام سيرجيو كولايوكو، بإلغاء حكم القاضي الذي استند إلى قرار محكمة الجنايات، في أكتوبر الماضي، بعدم إمكانية استمرار المحاكمة بسبب عدم إخطار المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم. (أنسامد).



