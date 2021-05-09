وصول 1000 مهاجر الي لامبيدوزا..وضع مأساوي

(أنسامد) - مايو 9 - روما - في انفجار جديد لقضية اللجؤ غير الشرعي وصل صباح اليو الي لامبيدوزا ما يقرب من ألف مهاجر و قد تم انقاذهم بواسطة زوارق الدورية ونقلها إلى الجزيرة التي تعاني من وضع مأساوي.



و يعد هذا خامس هبوط للاجئين علي الجزيرة للمرة الخامسة على التوالي في غضون ساعات قليلة.



اقلت زوارق الدورية التابعة لهيئة الموانئ و Guardia di Finanza على رصيف فافالورو 398 مهاجراً من جنسيات مختلفة ، من بينهم 24 امرأة و 6 أطفال.



كما استعادت Guardia di Finanza قارب الصيد الحديدي التالف ، الذي تم اعتراضه على بعد حوالي ثلاثة أميال من لامبيدوزا. لذلك ، هبط ما يقرب من ألف مهاجر على الجزيرة صباح اليوم. في البداية ، نزل 415 مهاجرا على متن قاربين. ثم هبوطان أخريان في غضون ربع ساعة.



(أنسامد).



