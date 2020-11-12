ايطاليا:الصيادون المحتجزون في ليبيا يتواصلون مع عائلاتهم

أنسامد - روما - 12 نوفمبر / تشرين الثاني- استطاع الصيادون الايطاليون المحتجزون في ليبيا التواصل تليفونيا مع عائلاتهم الليلة الماضية -الاربعاء .



كانت هناك مكالمة هاتفية بين أسر الصيادين الصقليين الذين تم ضبطهم في ليبيا والصيادين أنفسهم.



وتشير مصادر ايطالية الي ان المكالمة الهاتفية اجريت من خلال قاعة وحدة الأزمات وبعد زيارة الوزير دي مايو للإمارات. وتشير المصادر ذاتها إلى أن وزارة الخارجية تواصل إجراءاتها الموسعة من أجل تحرير صيادي صقلية.



وبدأت القصة مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، حين احتجزت دوريات للقوات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي، مركبين إيطاليين لصيد الأسماك على متنهما 18 صياداً، داخل المياه الإقليمية لليبيا، وجلبتهما بمن فيهما إلى بنغازي.



