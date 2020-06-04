طلاب مصريون فى مدرسة البيئة على جبل شيمينو

أنساميد - القاهرة - 4 يونيو - حزيران - تم الاتفاق على إجراء تبادل ثقافي سيتم من خلاله إرسال طلاب واحدة من أفضل المدارس المصرية، التي تفتخر بخصوصية تعليمية فريدة في العالم، للقيام بالإقامة للدراسة فى مركز دراسة وسط الطبيعة بمقاطعة لاتسيو.



وسوف تقوم بإستضافة عشرة طلاب مصريين لمدة أسبوع, حينما تسمح حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا, مؤسسة "تينوتا سانتو إيجيديو" فى وسط "الحقول الطبيعية" التي تملكها على جبل شيمينو، في محافظة "فيتربو"، وهو مركز تقوم بإدارته مؤسسة "جيا" (إدارة التربية البيئية) "فى إطار برنامجها الخيرى والثقافي غير الهادف للربح" على الإطلاق، وفق ما صرح به إلى وكالة أنساميد السيد أوجينيو بنيديتّى جاليو، رئيس الجمعية الخيرية الإيطالية (سيب) والداعم للمؤسسة.



أما من ستقوم بإرسال طلابها فهي مدرسة "أوازيس الدولية"، "المدرسة الأولى في العالم المعتمدة لتدريس باللغة الفرنسية البرامج الأربعة للبكالوريا الدولية"، والتي تديرها السيدة عصمت اللمعى المدير العام ،حيث ان طلابها مؤهلين للقبول الجامعى فى أكثر من 80 دولة حول العالم.



و فى العام الماضي تمت زيارة بنيديتّى جاليو: "للمدرسه والذي يوصف بانه رجل عظيم يعشق مصر وقد أظهر حبه لها بأعماله الإنسانية مثل تجديد المستشفى الايطالي الذى أسسه جده" حيث يقوم بزيارة المدرسة العديد من كبار المسئولين في مصر والعالم".



وبمناسبة هذه الزيارة، تم إختيار فصل دراسى فى المدرسة، وهو فصل التربية الفنية، ليحمل اسم فاعل الخير الصقلي "لتأكيد دوره في دعم العلاقات مع مصر".



وكشف بنيدتي أنه من خلال فريق من "المهنيين القادمين من أكثر من 18 دولة في 5 قارات" ، تقدم الأوازيس "نظاماً تعليمياً بثلاث لغات يبدأ برياض الأطفال"، مما يفتح أمام طلابها أبواب "الجامعات المرموقة فى مصر وفى الخارج "وجعل مناهجهم الدراسية محط إهتمام " العديد من المنظمات الدولية.



واشار أن المدرسة "تقدم لطلابها واحداً من أفضل مناهج التدريس في القاهرة" التي تم إعدادها بناءً على "30 عاماً من الخبرة الناجحة"، تم الإشارة أن الأوازيس تقدم لطلابها "العديد من الأنشطة اللامنهجية" ومن بينها "زيارات ورحلات تعليمية" خارج مصر.



و تمثل الحقول الطبيعية التي تنظمها مؤسسة "جيا" إمكانية لاكتشاف الطبيعة لمجموعة صغيرة من الأولاد الذين ستتاح لهم الفرصة للقيام بالأنشطة والنوم والتعايش فى الغابة، ويمكن رؤية هذا من موقع الجمعية على الإنترنت. وستوفر الأنشطة التي يتم تنفيذها، والتي تعالج موضوعات متعلقة بالعلوم الطبيعية وبعلم الآثار، تجربة تدريبية تتحول إلى مغامرة، وذلك بفضل مخيم "ملجأ إيجيديون"، وهى منطقة مجهزة بالكامل ومزودة أيضًا بمختبر علم الأحياء وعلم البيئة (الإيكولوجيا) حيث يمكن للأولاد إجراء تجارب مفيدة.



