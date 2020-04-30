عملية إيريني جاهزة لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا

انسامد - 30 ابريل - نيسان - صرح بيتر ستانو ، المتحدث باسم الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل انالبعثة البحرية الأوروبية الجديدة لمراقبة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا - إيريني -ستبدأعملها في الأيام القليلة المقبلة .



واشار الي انه تم أمس التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء لتزويد أول السفن والطائرات والأقمار الصناعية اللازمة لبدء العملية .



و قال ان الغالبية العظمى من الدول تلتزم بتخصيص أفراد ووسائل للبعثة قريبًا.. خاصة و ان العملية ايريني تحظي بالاولوية مما سيتيح لها الحصول عليكافة القدرات التشغيلية التي تحتاج اليها.



وانطلقت العملية في أواخر آذار/مارس الماضي لكن "الأمر استغرق أربعة أسابيع ليتوافق الجميع بشأن الوسائل" التي ستستخدمها "ايريني"، بحسب الدبلوماسي.



وتحل العملية الجديدة محل عملية "صوفيا" التي بدأت في 2015 للتصدي لمهربي البشر والأسلحة في ليبيا.



وقيادة عملية "ايريني" متمركزة في إيطاليا، كما كان الحال مع عميلة "صوفيا"، لكن هذه المرة تقع على كاهل اليونان أيضاً بعض مسؤوليات.



وسيكون للعملية الجديدة مهمة مختلفة عن "صوفيا". وستقتصر على مراقبة الحظر الدولي على الأسلحة، وستتدخل وسائلها البحرية والجوية في مناطق بعيدة عن الممرات التي تبحر فيها زوارق المهاجرين انطلاقاً من ليبيا للوصول إلى إيطاليا أو مالطا.



وذكرت مصادر دبلوماسية أن مدة العملية ستكون لسنة واحدة قابلة للتجديد. وسيدرس الوزراء الأوربيون كل أربعة أشهر ما إذا كانت هذه العملية العسكرية ستؤثر على نشاط المهربين، وما إذا يجب إعادة تموضع السفن التي تنشرها الدول الأعضاء.



