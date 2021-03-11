ايطاليا : ماتاريلا يكرم 28 شابا لبطولاتهم في مواجهة كوفيد-19

(أنسامد) - مارس 11 - روما - كرم الرئيس سيرجيو ماتاريلا اليوم الخميس 28 شابا لشجاعتهم المدنية العام الماضي ، وأطلق عليهم اسم "رايات الجمهورية".



إن الـ 28 "تميزوا بالتزامهم وأعمالهم الشجاعة والقائمة على التضامن ، وهم يمثلون ، من خلال شهادتهم ، المستقبل والأمل في عام سيُسجل في التاريخ للأحداث المأساوية المرتبطة بالوباء" ، وفقا لبيان قصر كويرينال الرئاسي.



من بين الرايات الجدد كاتب يبلغ من العمر 14 عاما من ماركي ، ريكاردو أميكوزي ؛ فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات من بيرغامو ترسل كتابا يوميًا إلى زملائها في الفصل ، سيلفيا أرتوسو ؛ صبي من جنوة يبلغ من العمر 14 عاما ، يدعى دييجو باربيري ، والذي عبر عن حب تسلق الجبال على الرغم من تعرضه لحادث أعرج في سن صغيرة ؛ نيكولو بريزولاري ، صبي من روفيغو يبلغ من العمر 18 عاما ، عمل على مساعدة كبار السن وإنقاذ البيئة ؛ فتاة من تراباني تبلغ من العمر 16 عاما ، تدعى ماريا بيرا كالاندرا ، عملت كمتطوعة أثناء الطوارئ الصحية ؛ وصبي كاتانزارو البالغ من العمر 18 عاما ، جوليو كاراتشيدي ، الذي عمل أيضا "بلا كلل" أثناء منع انتشار الوباء. (أنسامد).



