ايطاليا : ماتاريلا يكرم 28 شابا لبطولاتهم في مواجهة كوفيد-19

(أنسامد) - مارس 11 - روما - كرم الرئيس سيرجيو ماتاريلا اليوم
الخميس 28 شابا لشجاعتهم المدنية العام الماضي ، وأطلق عليهم اسم
"رايات الجمهورية".
إن الـ 28 "تميزوا بالتزامهم وأعمالهم الشجاعة والقائمة على
التضامن ، وهم يمثلون ، من خلال شهادتهم ، المستقبل والأمل في عام
سيُسجل في التاريخ للأحداث المأساوية المرتبطة بالوباء" ، وفقا
لبيان قصر كويرينال الرئاسي.
من بين الرايات الجدد كاتب يبلغ من العمر 14 عاما من ماركي ،
ريكاردو أميكوزي ؛ فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات من بيرغامو ترسل
كتابا يوميًا إلى زملائها في الفصل ، سيلفيا أرتوسو ؛ صبي من جنوة
يبلغ من العمر 14 عاما ، يدعى دييجو باربيري ، والذي عبر عن حب
تسلق الجبال على الرغم من تعرضه لحادث أعرج في سن صغيرة ؛ نيكولو
بريزولاري ، صبي من روفيغو يبلغ من العمر 18 عاما ، عمل على مساعدة
كبار السن وإنقاذ البيئة ؛ فتاة من تراباني تبلغ من العمر 16 عاما
، تدعى ماريا بيرا كالاندرا ، عملت كمتطوعة أثناء الطوارئ الصحية ؛
وصبي كاتانزارو البالغ من العمر 18 عاما ، جوليو كاراتشيدي ، الذي
عمل أيضا "بلا كلل" أثناء منع انتشار الوباء. (أنسامد).