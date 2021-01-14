دي مايو.. إيطاليا تدعم المسار الديمقراطي في تونس

(أنسامد) - يناير 14 - روما - انسامد - 14 يناير - كانون الثاني - اعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو ان ايطاليا تدعم المسار الديمقراطي في تونس ′ و اضاف انه في الوقت الذي تحتفل تونس الديمقراطية بعيد ثورتها العاشر.. يمكن أن يفخر الشعب التونسي بأنه حقق نتائج مهمة في هذا العقد من منظور الحريات السياسية والحقوق الفردية وإجراء انتخابات حرة وشفافة والتداول السلمي للسلطة.



وقال دي مايو في مذكرة صادرة اليوم ان الديمقراطية عملية طويلة ومعقدة للجميع و أكد أنه يمكن للمؤسسات التونسية أن تستمر في الاعتماد على الدعم الإيطالي القوي لتوطيد سيادة القانون ، وتعزيز التنفيذ الكامل للقيم الديمقراطية المشتركة وتحقيق تلك الإصلاحات التي تساعد على بناء ثقة جديدة في الاقتصاد التونسي .



و تختتم المذكرة تعتزم إيطاليا الوقوف إلى جانب تونس في خيارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه " (أنسامد).



