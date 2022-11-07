إيطاليا : تراجع سوق السيارات المستعملة في أكتوبر

(أنسامد) - نوفمبر 7 - روما - واصل سوق السيارات المستعملة تراجعه في إيطاليا، حيث سجل انخفاضًا جديدًا في شهر أكتوبر الماضي، على الرغم من ظهور مؤشرات على انتعاش سوق المركبات الصغيرة.



انخفضت عمليات نقل ملكية السيارات بنسبة 5.5% في شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر 2021. وارتفعت مبيعات السيارات المستعملة بأكثر من الضعف مقارنة بمبيعات السيارات الجديدة.



مقابل كل 100 سيارة جديدة تم بيعها في شهر أكتوبر، تم بيع 205 سيارة مستعملة في نفس الشهر وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.



وتصدرت السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي (البنزين والديزل) مبيعات السيارات المستعملة، بينما بلغت الحصة السوقية للسيارات الهجينة المستعملة التي تعمل بالبنزين 3.4%.



من ناحية أخرى، عاد سوق الدراجات النارية المستعملة للارتفاع مرة أخرى في شهر أكتوبر، حيث سجل زيادة بنسبة 4.7% مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.



وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، سجل سوق السيارات المستعملة تراجعا بنسبة 11% للسيارات و5.8% للدراجات النارية وبنسبة 8.9% لجميع المركبات، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021. (أنسامد).



