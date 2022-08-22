مازيراتي تطلق سيارة إم سي 20 سييلو في أمريكا

(أنسامد) - أغسطس 22 - روما - اختارت شركة "مازيراتي" الإيطالية الرائدة في تصنيع السيارات الفاخرة، تجمع ذا "كوايل" لرياضة السيارات، الذي يُعقد في إطار أسبوع مونتيري للسيارات، للظهور الأول في أمريكا الشمالية لسيارة "إم سي 20 سييلو"، النسخة المكشوفة من السيارة الرياضية الخارقة الجديدة.



حضر كل من ديفيد جراسو، الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي، وبيل بيفر الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي في أمريكا، وكلاوس بوس، مسؤول التصميم في مازيراتي، حفل تقديم هذه الجوهرة المصنوعة في إيطاليا إلى جمهور متميز ومتحمس.



وتأتي السيارة بمحرك Nettuno المميز الثوري والمكون من ست إسطوانات، وتوفر المزيج الأمثل من الطابع الرياضي والفخامة التي تتجلى في خاصية السقف الزجاجي المبتكر القابل للطي.



وتجمع السيارة بين الملامح التصميميّة الجريئة التي تميز العلامة وتصميم سقفها الذي يعكس شكل الأفق السماوي، حيث يحظى هذا الطراز بنافذة مصنوعة من الزجاج الإلكتروكرومي (الزجاج الذكي) المتطور والذي يمكن تحويله فورياً إلى الوضع المعتم بكل سهولة من خلال الزر الموجود على الشاشة المركزية.



السيارة مزودة بمحرك Nettuno الجديد والثوري، وهو محرك مكون من ست إسطوانات مزدوج التيربو سعة 3.0 لتر بقوة 630 حصانًا، وينتج عزم دوران يبلغ 730 نيوتن متر يبدأ من 3000 دورة في الدقيقة. تم تطوير سييلو، في مختبر مازيراتي للابتكار في مودينا. (أنسامد).



