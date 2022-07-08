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إيطاليا: 160 سيارة سيتروين تاريخية تشارك في "تجمع عالمين"
    (أنسامد) - يوليو 8 - روما - تستضيف منطقة بورجيتو لوديجيانو، بإقليم لودي بمنطقة لومبادريا، في الفترة بين 17 و19 يوليو الجاري، تجمع للسيارات التاريخية، بمشاركة متميزة من مجموعة "سيتروين".

    وسوف تشهد الفاعلية التي تحمل اسم "تجمع عالمين" Raduno dei due Mondi، مشاركة لأكثر من 160 سيارة تاريخية لشركة ستروين، وبحضور 300 مشارك.

    ويذكر اسم الفاعلية، بتجمع نوعين مختلفين من السيارات التي سيتم عرضها، وهما سيارات سيتروين التابعة لنادي إيطاليا Club Italia Bicilindriche Citroën.

    أما الثانية، فهي السيارات الكلاسيكية للشركة المسجلة في إيطاليا تحت عنوان " Registro Italiano Auto Storiche Citroën"، برعاية من مركز التوثيق التارخيي لسيارات سيتروين.

    وتحظى مجموعة سيتروين بارتباط وثيق بإيطاليا، حيث اشترى مؤسس الشركة، أندريه سيتروين بنفسه قطعة أرض في ميلانو، من أجل بناء مصنع إيطالي للمجموعة، لتصبح السيارة ضمن أحد التقاليد الهامة في إيطاليا على مدار مائة عام. (أنسامد).

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